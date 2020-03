COLLARD, Jean



" Tu aimais la vie, tu aimais l'humour, tu aimais les tiens et tes amis. Ton souvenir sera gaieté, bonheur et générosité. "Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean Collard, époux de madame Johanne Santerre, fils de madame Fernande Fleury et de feu monsieur Clément Collard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère; ses frères et ses sœurs : Marie (Martin Bouchard), feu Gabriel (Fabiola Harvey), feu Gilles (Lisette Savard), Raynald (Francine Belley), Claude (Carmen Tremblay), Claire (Jacques Beaudoin), Martine, Jacynthe, Hélène (Réjean Paquin) et feu Rachel (Pascal Herbert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Santerre : Anne (Albert Raymond), Line (Denis Plourde) et Bruno (Céline Favreau); ses filleuls : Sébastien, Samuel, Maxime; ses neveux et nièces ainsi que ses amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec (Qc). Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.