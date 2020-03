MARCOLIN, Severino

(Monsieur Marco)



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 20 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Severino Marcolin (Monsieur Marco), époux de feu madame Angela Brontesi, fils de feu madame Speranza Torresin et de feu monsieur Giuseppe Marcolin. Anciennement co-propriétaire du Délices Cartier, du restaurant la Réserve à Québec et de la Trattoria Sant-Angelo. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Daniela (feu Rocco Farinaccio), son fils Angelo (Nathalie Giguère); ses petits-enfants: Alessandro (Myriam Bédard), Christina (Sylvain Bossé) et Bruno. Il laisse également dans le deuil ses frères: Antonio (Lidia Cortella) et Giovanni (Mirella Sanquerin); sa belle-sœur Émilia (feu Amerigo Borsi); ses beaux-frères feu Antonio (Paulina Lombardi), feu Luigi Sgobba (Vienda Faca) et Carlo Cusan (feu Maria Camponogara). Il sera également regretté par plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens employé(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h 30 à 13 h 45.La famille adresse des remerciements particuliers à l'ensemble du personnel de la Résidence Chanoine-Scott, ainsi que du personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, pour la qualité de leurs services empreints de chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.orgDes formulaires seront disponibles sur place.