BAILLARGEON, Liane



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 29 février 2020, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédée dame Liane Baillargeon, épouse de feu monsieur Angello Zullo. Elle demeurait à Québec.le dimanche 8 mars 2020 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, sa fille Josée Mailloux; ses petits-enfants : Nicolas Albert, Samuel Albert et Rosiane Albert, sa sœur Georgette et son beau-frère Robert Savard, son frère Roger et sa belle-sœur Michelle Boulanger; ses nièces : Line et Lucie Baillargeon et son neveu Alain Baillargeon, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.