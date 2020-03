PELLETIER, Réjeanne



À son domicile, le 19 février 2020, à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédée madame Réjeanne Pelletier, fille de feu madame Imelda Thomassin et de feu monsieur Omer Pelletier. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marie-Claire (feu Raymond Clavet), feu Noëlla (feu Claude Barbeau), Charles-Omer (feu Louise Noreau), feu Roland (Michèle Cauchon), feu Raymond (Micheline Barbeau), Marcel (Louise Drolet), feu Pauline (feu Jean-Marc Cantin), Jocelyne (Jean-Guy Brulotte), Maurice (Huguette Proulx), feu André (Rita Lavoie), Denis (Diane Lepire), Denise (Alain Fontaine) et feu Hélène (Benoît Roussin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, dont Linda Blais, Jean Major et son épouse, Thomas Ramsay, Khady Faye et Awa Dieng. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC La Source et la Coop Soins à Domicile pour leur formidable équipe très professionnelle et humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec Téléphone : 1-888-768-6669 Site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.