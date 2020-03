LAMBERT, Laurent



Aujourd'hui je suis parti pour un autre voyage, mais celui-ci je le fais seul. Je voyagerai sur mon nuage en vous surveillant tous, familles et ami(e)s que j'ai croisés sur mon chemin. Je vous dis merci d'avoir été là sur la route de ma vie. Prenez soin de vous. Je vous dis à tous merci, Je vous aime.Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Laurent Lambert survenu le 23 février 2020, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assisse. Il laisse dans le deuil son épouse Carmelle Vachon; ses enfants: Jocelyn (Célia Paulo), France (Daniel Drapeau) et leur mère feu Dolorès Beaulieu; ses petits-enfants: Mélina et Aurélie Lambert, Sarah Gibault, Karine et Nicolas Dussault; ses arrière-petits-fils: Emeryck, Élio, Loan et Éloi; les enfants de son épouse: Sylvie (François Grondin), Chantal (Carl Hungerbukler) et Simon Côté; ses petits-enfants: Tanya et Trystan Genest, Félix-Antoine M. Côté et Stella Hungerbukler; ses frères et soeurs: feu Marie-Louis (Annette Couture), feu Armande (feu François Laroche), Diane (Guy Tynette), feu Lucille (Leonel Laroche), feu Richard (feu Julienne Boucher), feu Laurette (feu Herby Persons), feu Mariette (feu Florian Carrier), Jean-Luc (Nicole Gélinas), Adrienne (Gaby Gauthier) et Rosanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vachon: feu Huguette (Vincent Lemay), Irena (feu Claude Robitaille), Edgar (Jeannette Grondin), Francine (Gaétan Jolicoeur), feu Renald , Ghislain (Irène Laroche), Yvan (Louise Daigle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e, 6e et 8e étage de l'Hôpital Saint-François D'Assises pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 11h.