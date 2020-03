LABBÉ, Emilienne



Au CHSLD de St-Gervais, le 21 février 2020, sereinement à l'âge de 93 ans, est décédée madame Emilienne Labbé, fille de feu madame Alphonsine Audet et feu monsieur Michel Labbé. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: feu Alphonse, feu Léo, feu Marguerite ((feu Edmond Marceau), feu Jean-Paul, feu Marie, feu Léontine (feu Gaston Lacasse) et feu Georges-Émile. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe du CHSLD de St-Gervais pour les excellents soins prodigués et leur grand dévouement tout au long de son séjour au foyer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la