VERRET, Huguette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 19 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Huguette Verret, fille de feu dame Cécile Chantal et de feu monsieur Ludger Verret. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Ghislaine, Lorraine (Jean-Guy Vallières), Claire (Marc Bégin) et Colette (Philippe Carrier); sa nièce Sonia ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec), G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241 www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital du St-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.