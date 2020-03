BERTRAND, Johanne



À l'IUCPQ, le 17 février 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée dame Johanne Bertrand, épouse de monsieur Jacques Gagnon, fille de feu Lucien Bertrand et de feu Cécile Dussault. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses enfants : Tommy Gagnon (Annie Desrochers) et Cathy Gagnon (Guillaume Binet); ses petits-enfants: Charles-Antoine, Étienne, Léonie, Florence, Mathias, Camille, Adam, Emma-Rose et Éloi; ses frères et sœurs : Jacques, Jean-Guy (Nicole Chenard) et Lise (André Fillion); sa belle-famille Gagnon : feu Claude (Jeannette Thibault) et Francine (Jocelyn Belley) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Micheline. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.