GAUVREAU, Ghislaine



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 25 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Ghislaine Gauvreau. Née à Nouvelle, le 26 avril 1949, elle était la fille de feu dame Estelle Landry et de feu monsieur Eugène Gauvreau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 10h30 à 12h30.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Gauvreau laisse dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Madeleine (Peter Schutter), Diane (feu Daniel Chené), feu Jean-Marc (Jeannine Lirette), Michelle (Régis Lavoie), feu Yolande (Marcellin Leblanc), Line (Marc Caron), Chantal (Jacques Rivière); ses belles-filles: Chantal (Gilles Trudel), Sylvie (Renaud Mainguy), Anne (André Ouellet); tous les membres de la famille Giroux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Johanne Capano et Réjeanne L'Heureux. Un merci à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité exceptionnelle des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Tél.: 1-877-336-4443, Site : www.fqc.qc.ca. Les funérailles sont sous la direction de