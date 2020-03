DAIGLE, Line



Le 29 février 2020, à l'âge de 55 ans est décédée madame Line Daigle. Elle était la fille de feu monsieur Georges-Omer Daigle et de feu madame Yolande Lirette. Elle rejoint son frère Denis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Élaine Gobeil-Thomassin), Kaven, Steven et Vanessa; ses petits-enfants: Zack Savard et Tyler Savard; sa sœur: Johanne Daigle (Stéphane Brillant); le père de ses enfants: Denis Grondin, ainsi que ses filleuls Paméla et Jonathan Piché. Elle laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 10h à 12h.Pour rendre hommage à madame Daigle, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com