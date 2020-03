BRIÈRE, Paulette Noreau



À l'IUCPQ, (Hôpital Laval), Québec, le 25 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Paulette Noreau, épouse de feu monsieur Camille Brière. Elle demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances, à partir de 12 h 30,, sous la direction duMadame Noreau laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Claude Trépanier), Gilles (Monique Gingras), Sylvie, Michel, Mario (Patricia Riverin); ses petits-enfants: Stéphanie (Jean-François Jodoin) et Mariève Trépanier (François Gosselin), Véronique (Vincent Girard) et Sandra Dorval (Olivier Dugal Boudreau), Joliane, Marilie, Daphnée et Karelle Brière, Alexandre Brière; ses arrière-petits- enfants: Maya et Frédéric, Gabriel et Charlie, Gabrielle et Simon, Sophie et Camille. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Ernest (feu Claire Gosselin), feu Philippe (feu Colette Dubuc), feu Mariette (feu Lionel Léveillée), feu Émile (feu Cécile Barakatt), feu Cécile (feu Albert Jacques), feu Yvette (feu Paul Dubuc), feu Alexandre (feu Cécile Dubuc), feu Maurice, Jacques (feu Jeannine Godin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca