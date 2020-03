SYLVAIN, Léopold



Au centre d'hébergement Denis-Marcotte de Thetford Mines, le 22 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Léopold Sylvain, époux de Henriette Faucher, et fils de feu Henri Sylvain et de feu Marie Sylvain. Il demeurait à Saint-Séverin.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Bertrand Tremblay), André (Marielle Cloutier), Alain (Lise Fortin), Johanne (Jean-Guy Roy) et Michel; ses petits-enfants: Kaven (Isabelle Grenier), Krystelle (Maxime Bouffard), Krystina (Sylvain Busque), Daniel, François (Maude Rioux Jean), Marie-Pier, Nicolas, Kimmy et Michaël; ses arrière-petits- enfants: Logan, Bradley, Savannah et Cristopher. Il était le frère de feu Donat (feu Mathilda Lachance), feu Anna (feu Amédée Lachance), feu Philémon, feu Hélèna (feu Wilfrid Lachance), feu Éva (feu Irénée Thivierge), feu Davida, feu Raymond (feu Adrienne Lachance), Ovila (feu Julienne Lachance), Rosaire (Angéline Proulx), feu Léo (Noëlla Guay), feu Roméo (feu Simone Labbé) et Lucille (feu Omer Leblond). Il était le beau-frère de feu Rosalda (feu Gabriel Landry), feu Rose-Aimée (feu Omer Cyr), feu Irma (feu Lionel Jerôme), feu Aimé, feu Marie-Ange, feu Rita (feu Santo Lento), feu Jules-Aimé (feu Béatrice Paul), feu Juliette (feu Ange-Aimé Cloutier), feu Monique (feu Claude Lachance), feu Clément (feu Gaétane Dodier), feu Lucille et Ghislaine (Jean-Paul Cloutier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Denis-Marcotte de Thetford Mines pour les bons soins prodigués, leur support et leur grand dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Séverin).