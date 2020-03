GRENIER, Albert



Au foyer de Charlesbourg, le 22 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Albert Grenier, époux de madame Doris Guay. Il était le fils de feu monsieur Stanislas Grenier et de feu madame Exilia Roy. Natif de Mégantic, il a passé une grande partie de sa vie Victoriaville et demeurait à Québec depuis les dernières années. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMonsieur Grenier laisse dans le deuil son épouse Doris Guay ; ses enfants : Claude A. (Annie), Bertrand (Lynn), Michel (Audrey) et Daniel (Isabelle); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants ; sa sœurs Jeanne; ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs conjoints et conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu : Paulette et Jimmy. Un remerciement spécial au personnel du foyer de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg à l'unité des soins palliatifs, 7150, boul. Cloutier Charlesbourg, (Québec) G1H 5V5