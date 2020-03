NORMAND, Jacques



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Normand, époux de madame Jacqueline Fournier. Il était le fils de feu monsieur Paul Normand et de feu dame Annie Bernatchez. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 12h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Michel de Sillery. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline, ses enfants: Carolle (Pierre Bilodeau), André (Mélanie Turgeon), Claude (Selma Aoun), Lynda (Pierre Robichaud); ses petits-enfants: Rachel, Marie-Ève, Kathleen, Dave, Virginie (Guillaume Drouin), feu Mathieu et William; son arrière-petit-fils: Alexandre, ses sœurs: Jeannot (feu Laurent Roberge), feu Lucille (Allan Bassford); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier: Noëlla (feu Maurice Dufour), Laurette (feu Armand Boulanger), Bertrand (feu Antoinette Boulet, Yvette Raymond), feu Alberte (feu Marcel Parent), Odette (feu Joseph Giella). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la