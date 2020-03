GOSSELIN, Sylvie



C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Sylvie Gosselin, survenu à son domicile le 10 février 2020, à l’âge de 62 ans. Elle était la fille de Claire Vallée et de feu Paul Gosselin. Elle demeurait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h, auOutre sa mère, elle laisse dans le deuil sa fille Émilie Gosselin; ses tantes : Jacqueline, Henriette et Monique Gosselin; plusieurs cousins, cousines et des amis très chers dont Alain Tremblay et Julien Lejeune, ainsi qu’une amie très précieuse de la famille, Florence Barbeau et ses fils Richard et Martin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245 rue Soumande #202, Québec (QC) G1M 3H6, téléphone: 418 529-9742.https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous