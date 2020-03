CANTIN, Marie-Ève



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 2 mars 2020, à l'âge de 34 ans, est décédée Marie-Ève Cantin, fille de Martine Pellerin et de Mario Cantin (Liette Lemieux). Elle demeurait à Victoriaville et était originaire de Lévis. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses frères: Dave (Isabelle St-Pierre) et Christopher; ses grands-parents: Lucienne Gaudreau (feu Marcel Pellerin) et Édith Boivin (feu Claude Cantin); ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Un merci particulier au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera aule dimanche 8 mars de 12h à 15h.