LECLERC, Thérèse Lachance



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 3 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Thérèse Lachance, épouse de M. Jean-Paul Leclerc. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants et sa belle-fille: Linda et Rémi (Nadia Poulin); ses petits-enfants: Jean-Philippe et Jean-Christophe; ses sœurs, ses frères, beau-frère et belles-sœurs: Yvonne (feu Alphonse Ferland), Régina (Daniel Lessard), Aline (feu François Pouliot), feu Raymond (Hélène Michaud), feu Gérard (Lucille Gagnon), Noël (Françoise Gariépy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: Rolande, feu Annette (feu Gérard Lizotte), Yvette (sœur du bon pasteur), Raynald, Colette (Bernard Thibault), Claudette (André Bernard), feu Raymond (Gisèle Gosselin), Flore Rodrigue (feu Léon Leclerc) et Louise-Anne Blouin (feu Marc Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Alexandre (Rolande Lessard), Lorenzo (Jeanne-D'Arc Thivièrge), Jeanne D'Arc (Léo Tremblay), François. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur / Centre d'hébergement Saint-Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2. Par téléphone au 418 667-3910 poste 3910 www.fondationpausebonheur.com