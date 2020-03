SLATER, Raymond



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 15 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Slater, époux de dame Micheline Dubé. Né à Québec, le 6 juillet 1930, il était le fils de feu dame Marie-Anna Robitaille et de feu monsieur Harold Slater. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. Outre sa conjointe Micheline, monsieur Slater laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric, Stéphanie (Guillaume Pelletier); ses petites-filles adorées: Jade, Sarah-Maude (Félix Legros), Julia; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: George (Dina Huot), Claire Gingras (feu Henri), Monique Châteauneuf (feu Guy); de la famille Dubé: Claude (Catherine Gros-Louis), Yvan, Diane (Claude Marier), Gilberte Lamontagne (feu Donat); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. Raymond était également le frère de: Harvey (Yvette Fleury), René (Mona Semplini), Anne-Marie (Hector Tremblay) et le beau-frère de: Jean-Guy (Micheline Parent), Pierrette (Marcel Dionne), tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. La famille tient également à souligner l'accompagnement de Dina et George. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Tél. : 418-524-2626, Site : www.gilleskegle.org. Les funérailles sont sous la direction de