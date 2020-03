MORIN, Jeannine Grenier



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le départ de notre mère Jeannine Grenier, épouse de feu René Morin, le 19 février 2020, à l'âge de 91 ans et 10 mois à l'Oasis du Centre Paul-Gilbert. Elle était native de St- Bernard, demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 6 mars de 19 h à 21 h 30, le samedi 7 mars de 9 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Jean-Luc Dussault), feu Carline et Jean; ses petits-enfants adorés: Patrick et Maude (Yannick Leblanc) et son arrière petit-fils chéri Marcus, ses frères et ses sœurs Grenier: feu Alphonse (Juliette Parent), feu Alice (feu Jean-Baptiste Nadeau), feu Jeanne D'Arc, feu Laurette (feu Lionel Sylvain), feu Wilfrid (feu Rita Sylvain), Monique (Raymond Plante), Gilberte (feu Bruno Gosselin), Madeleine (feu Marie-Louis Boissoneault), Hervé, feu Jules, Émile (Francine Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs Morin: feu Rolland (feu Pauline Roy), feu Rosa (feu Benoit Denoncourt), feu Lorenzo (Thérèse Lacasse), feu Gaston (feu Yolande Nadeau), Gonzague (Pierrette Fillion). Elle laisse également dans le deuil ses filleules feu Christiane Morin et Marjolaine Grenier, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s des quilles, de la pétanque et des cartes. Dons suggérés: Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des Lions du Canada (chiens guides) ou tout autre organisme de votre choix pour les enfants. www.dogguides.com. Un remerciement tout spécial au personnel de l'Oasis du Centre Hospitalier Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la