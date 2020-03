BERNIER, Jean-Guy



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2020, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Bernier, époux de madame Thérèse Fournier. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairevendredi le 6 mars 2020 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse: madame Thérèse Fournier; ses enfants: Elizabeth (Sylvain Ross), Marie-Line (Stéphane Corriveau), Johanne (Dominic Poulin), Gaston (Nancy Bibeau), Normand (Julie Paquet), Chantal (David Chouinard), ses petits- enfants: Marjelaine (Éric Métivier), Laurianne (Antoine Percy), Stacy, Sabrina, Rémond, Audréanne, Émilie, Charles- Antoine, Evelyne, Alexanne, Estelle; ses arrière-petits-enfants: Bryan et James, ainsi que Réjean Lacroix et Isabelle Rouleau; ses frères et sœurs: Julienne (feu Georges Simard), Cécile, Charles-Henri (feu Emiliette Laforest), Madeleine (feu Paul-Émile Carrier), Raymond (Nicole Poulin), Françoise (Charles-Eugène Blanchet), Gabrielle (feu Martin Vachon), Louiselle, frère Wilfrid Aimé, Pierre (Françoise Bilodeau); ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Fournier; neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la