FILLION, Jeanne-D'Arc



Au CHSLD du Fargy, le 28 février 2020, à l'âge de 83 ans, nous a quittés dame Jeanne-D'Arc Fillion. Elle était l'épouse de feu monsieur Conrad Lavoie. Elle demeurait à Québec, autrefois de Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au Funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. Madame Jeanne-D'Arc Fillion laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe, Martin (Josée Boudreault), Hélène (Michel Fortin), Lucie (Martin Bergeron); ses petits-enfants: Érik, Justine, Charles (Katherine), Mathieu, Maïka; son arrière-petite-fille: Évabella; ses frères et sœurs: Marguerite (feu Jean-Marie Guay), feu Frère Mariste Raymond, Madeleine (feu Louis Bonnenfant), Germain (feu Adrienne Boivin), Germaine (feu Raymond Patte), Colette (feu Joseph-Marie Ouellette), Bernadette (feu Idola Bilodeau), Brigitte (feu Jules Ménard), Paul-Émile (Huguette Côté), Antonin (Céline Cimon), feu Jean-Rock, Jean-Baptiste (feu Ruth Tremblay), Denis (Nicole Bissonnette), Lucie (Steve Schlesinger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie; ses filleuls: Dario Lavoie et Jean-Marc Fillion ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial au personnel les Jardins le Bourgneuf et au CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la