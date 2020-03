BÉLANGER, Marthe



Paisiblement, au centre d'hébergement de Fortierville, est décédée le 29 février 2020 à l'âge de 83 ans, Madame Marthe Bélanger, épouse de feu Monsieur Lionel Soucy. Fille de feu Mme Bibiane Lemay et de feu Monsieur Albert Bélanger, elle était de Sainte-Françoise de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Françoise, Céline, Yves (Mariette Blanchette), André (Colette Dubois), Paulette (Fernand Mailloux) et Bertrand (Jacqueline Paris). L'ont précédée: ses frères René et Gaétan, ses belles-sœurs Françoise et Antoinette Blanchette, ses beaux-frères Raymond Paré et Raymond Laflamme. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces qu'elle affectionnait particulièrement, ainsi que plusieurs cousins et cousines. Marthe a œuvré comme bénévole avec de nombreux organismes, principalement avec le Cercle des Fermières de Sainte-Françoise et la Fabrique de Ste-Françoise- Romaine. Son implication bénévole a été très appréciée par ses concitoyens paroissiens et ils en garderont un précieux souvenir. Vous pourrez offrir vos condoléances auà partir de 11 h.La famille tient à remercier sa belle-sœur et proche aidante Madame Colette Dubois Bélanger pour sa bienveillance et l'attention portée au cours des dernières années. De même, des remerciements très sincères sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Fortierville pour les bons soins prodigués avec amour et respect. Pour témoigner votre sympathie, des dons à la Société Alzheimer du Canada sont suggérés. Des formulaires seront disponibles sur place ou sur le site internet de la Société.