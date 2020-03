LANGLOIS, Léonard



Au Centre d'Hébergement du Fargy, Québec, le 22 février 2020, à l'âge de 97 ans 10 mois, est décédé en douceur et entouré de l'amour des siens monsieur Léonard Langlois. Né à Lacolle, le 10 avril 1922, il était le fils de feu dame Marie Rose Grégoire et de feu monsieur Jean Baptiste Langlois. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Monsieur laisse dans le deuil son fils Daniel (Suzanne Larochelle); ses filles: Nicole, Monique, Lise (Kevin McCarron), Sylvie (Carl Gagnon) et leur mère Rita Vézina; ses petits- enfants: Isabelle, Véronique, Sébastien, Philippe, Marie-Pier; ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères: Roméo et Robert Langlois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement le personnel infirmier et les préposés du Fargy, avec un clin d'oeil particulier à Mélissa, pour le digne accompagnement dans la courte fin de vie de notre père. Les funérailles sont sous la direction de