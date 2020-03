MORISSETTE, Ghislaine Bolduc



Au CHSLD Saint-Raphaël, le 2 mars 2020, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédée madame Ghislaine Bolduc, épouse de monsieur Denis Morissette et fille de feu Alphonse Bolduc et de feu Bernadette Roy. Elle demeurait à Buckland, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30,Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Michel (Marie-Ève Coulombe), Éric et Jocelyne; ses frères et sœurs: François (Réjeanne Morency), Simone, Jeannette (Roch Labrecque), Guy (Micheline Bilodeau), Colette (Marc Brochu) et feu Ghislain (Marie St-Hilaire). De la famille Morissette, elle était la belle-sœur de: Félicien (Yolande Rouillard), feu Germain (Gisèle Corriveau), Marielle (Guy Plante), Lucien (Anita Bolduc), Marcel, Emile (feu Claudette Bernard), Diane (Arthur Bolduc), feu Gilles, Rock, Ginette, feu Rosane, Mario (Johanne Sorel) et Gisèle (Jean Lavoie). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD St-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle. Madame Bolduc a été confiée pour crémation à la