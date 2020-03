ST-PIERRE, Jean-Guy



À l'Hôpital Laval, le 20 février 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Jean-Guy St-Pierre, conjoint de dame Johanne Fortin. Fils de feu dame Julienne Gagnon et de monsieur Joseph St-Pierre. Il demeurait à Sainte-Félicité de L'Islet. Il laisse dans le deuil sa conjointe dame Johanne Fortin, son père monsieur Joseph St-Pierre. Il était le frère de Raynald et de feu Marjolaine (Clermont Leblanc). Sont également affectés par son départ son neveu et sa nièce: Roby (Nancy Bourgault), Audrey (Régis Moreau), les enfants de sa conjointe: Jonathan et Sabrina, ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines, et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à son médecin Dr Denis Baker et au Dr Pierre Carl de l'Hôpital Laval ainsi qu'au personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital Laval pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de la famille vous accueilleront à laà compter de 11h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Félicité. La direction a été confiée à la maison funéraire