MARQUIS, Paul



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 20 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée monsieur Paul Marquis, époux de feu Juliette Tremblay, fils de feu monsieur Pierre Marquis et de feu dame Antonia Toutant. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h, suivi duL'inhumation suivra ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa fille Carmen (Ghislain Naud); ses petits-enfants : Frédéric (Jessika Desrosiers), Marie-Pierre (Simon Couillard); ses arrière-petites-filles: Mélodie, Rafaëlle et Charlie; ses beaux-frères et belles-sœurs Tremblay : feu Roger, feu Gérard, Marie-Paule (feu Roger Bertrand), feu Lucien (Nicole Lamothe), Fernand (Murielle Thibault), Madeleine, feu Jean-Claude (Danielle Charest); ses filleuls et filleules : Benoit Garneau, Louise Cloutier, Nathalie Thibault, Jocelyne Bertrand et Frédéric Naud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Amable (Laurette Savard), Léo, Bertha (Henri Thiffault), Rose-Alice (Laurent Garneau), Marie (Émile Cloutier) et Jeanne.