CADORET, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean Cadoret, fils de feu dame Maud French et de feu monsieur Léonard Cadoret. Il était l'époux de dame Louise Duquet. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses deux fils: Martin et Patrick (Nadine); sa petite-fille: Maéva; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duquet: Claude (Suzanne), Yves (feu Jacqueline), Jocelyn (Carmen), Gilles (Aline) et Pierre; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.