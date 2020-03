MÉTIVIER, Jean-Yves



Au Foyer de Charlesbourg, le 28 février 2020, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Métivier, époux de madame Huguette Jobin, fils de feu madame Lucienne Auger et de feu monsieur Georges Métivier. Il demeurait à Québec et il a travaillé pendant 48 ans à l'Imprimerie provinciale.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Richard (Carole Doyon); ses petits-enfants: Gabriel (Tatiana), Thomas et Justine; sa sœur Monique (Gilles Lefebvre). Il était le beau-frère de: feu Raymond (feu Marguerite Sanfaçon), feu Roch, Yolande, André (Micheline Boudreau), feu Colette Jobin (Guy Potvin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement St-François d'Assise et celui du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.