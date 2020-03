TONDREAU, Claudette Lavoie



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Claudette Lavoie, épouse de feu monsieur Roger Tondreau, fille de feu madame Rose-Anna Vaillancourt et de feu monsieur Victor Lavoie. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Jacques Tondreau (Sylvie Duchesneau), son petit-fils William; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tondreau, sa belle-sœur Rita Allison (feu Edgar Lavoie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et son amie Georgette Therriault. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: Edgar, Paul-Emile (feu Gemma Charest, Laurent (feu Yvette Nadeau), Emmanuel (feu Hermance Vézina), Solime, Jean-Charles (feu Mariette Nadeau), Yvette (feu Joseph Breton), Isabelle (feu Benoit Bernier) et Rose-Aimée (feu Lionel Lapierre). La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins St-Sacrement pour les attentions particulières qui lui ont été donné et à sa petite-nièce Caroline Breton pour son soutien moral tout au long de sa fin de vie. Un remerciement tout particulier à son chauffeur de la dialyse M. Roger Demers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation: Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Qc Téléphone : 418 656-6241, poste Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.