RHÉAUME, Roger



Au CHSLD St-Augustin, le 19 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roger Rhéaume, époux de madame Huguette Poulin, fils de feu madame Juliette Gagnon et de feu monsieur Arthur Rhéaume. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Denis (Hélène Vallière), Louis (Marie- Josée Bégin) et Michel (Julie Noreau); ses petits-enfants: Samuel, Francis, Marie-Sophie et Émilie; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude (Ginette Harvey), Pierrette, Ghislaine, Armande (Jean-Marc Bergeron) et Raynald (Loraine Boucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de Clément (Micheline Fleury) et Antoinette (Raymond Villeneuve). La famille aimerait remercier le personnel du 1er étage du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués à Roger durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin Téléphone : 418 667-3910, poste Site web : www.csssqn.qc.ca/csssqn/fondations.html. Des formulaires seront disponibles sur place.