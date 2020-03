DAIGLE, Karen



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 25 février 2020, à l'âge de 49 ans, est décédée dame Karen Daigle, fille de feu Rita Letellier et de feu Jacques Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; sa fille Josianne et le père de Josianne Alain Desrochers ainsi que sa famille; ses frères et sœurs: Richard (Anne-Sophie Girard), Johanne (Yves Paré), Martin (Susy Fréchette), Sandra (Luc St-Jacques), Nathalie et Alain (Sandra Bédard); ses neveux et nièces: Marie-Ève (Miguel), Nancy, Vanessa, Chloé, Elliot, Estel et Justine; ses petits-neveux: Florence et Thomas; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s dont ses amis très proches: Mario, Isabelle et Jackie. La famille tient à remercier le service d'oncologie de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, (418) 683-8666.