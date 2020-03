POITRAS, Clotilde Boucher



À l'unité Oasis du Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny, le 1er mars 2020, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Clotilde Boucher, épouse de feu monsieur Roger Poitras. Elle demeurait à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses fils: Clément (Jacqueline Labbé), Claude (Ginette Laterreur) et Raymond (Lucie Beaulé); ses petits-enfants: Isabelle (Bob Tremblay), Julie (Pascal Gagné), Éric (Geneviève Beaulac) et Mélanie (Danny Nadeau); ses arrière- petits-enfants: Laurianne et Mathis Poitras, Abygaëlle et Jonathan Gagné, Kélia et Lauralie Nadeau, Angélie Poitras. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Louis-Noël (feu Fernande Cloutier), feu Françoise (feu Guy Brochu), feu Thérèse (feu Clément Cloutier), Gertrude (Gérard Lacasse), feu Benoît (Lucille Ouellet) et de feu Gemma (feu Laurent Poitras), ainsi que la belle-soeur des membres de la famille Poitras tous décédés. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'unité Oasis du Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).La famille vous accueillera aule samedi 7 mars à compter de 10h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.