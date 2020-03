DORVAL, Robert



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 29 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Dorval, fils de feu Antoine Dorval et de feu Jeannette Gingras. Il demeurait auparavant à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il était le frère de feu Roger (Charlotte Lemelin), feu Claude (Élisabeth Boily), feu Maurice (feu Charlotte Picard), feu Constance (Roland Daigle, Roland Ouellet), Michel (Monette Giguère) et de feu Jacques (Céline Demers). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boulevard Bégin, Sainte-Claire, G0R 2V0. La famille vous accueillera auà compter de 12h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, section Saint-Romuald.