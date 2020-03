BÉDARD, abbé René



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 février 2020, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur l'abbé René Bédard. Fils de feu dame Catherine Drolet et de feu monsieur Isidore Bédard, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Né à Charlesbourg le 17 janvier 1935, il fait ses études classiques chez les Frères des Écoles Chrétiennes et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Est ordonné prêtre à Charlesbourg le 13 juin 1964, par Mgr Jean-Marie Fortier, évêque auxiliaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 1964, il est nommé prêtre-auxiliaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De 1966 à 1972, il est vicaire à Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. En 1972, études en pastorale à l'Université Laval. De 1973 à 1980, vicaire à Cap-Saint-Ignace. En 1981, il est nommé vicaire à Saint-Pascal et à Saint-Bruno de Kamouraska; de 1984 à 1989, curé de Saint-Bruno, tout en demeurant vicaire à Saint-Pascal. De 1989 à 1991, il est responsable du Service de pastorale liturgique et sacramentelle et de 1991 à 1996, collaborateur. En 1989, il est nommé curé de Saint-Roch-des-Aulnaies et en 1996, il est aussi nommé curé de Sainte-Louise. En 2001, nommé curé de Cap-Saint-Ignace. En 2008, il devient collaborateur et membre de l'équipe pastorale des paroisses de Saint-Ignace, Saint-Mathieu, Saint-Thomas, Saint-Pierre-du-Sud et Saint-François-de-Sales. En 2010 s'ajouteront les paroisses Notre-Dame-de-l'Assomption de Berthier-sur-Mer et Saint-Antoine de l'Isle-aux-Grues. En 2017, il devient collaborateur au sein de l'Unité missionnaire de l'Ouest. Il était le frère de: feu Paul-Armand, feu Valérie, feu Bernard (Mariette Talbot), feu Yolande, feu Henri (Claudette Roy), Claire et Lucien. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, amis(e)s et confrères prêtres. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des services de soins à domicile du CLSC de Montmagny, aux médecins et membres du personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins. Merci également à l'abbé Jean-Guy Caron pour son soutien inestimable, à Germain Fortin pour son accompagnement ainsi qu'aux membres du personnel de la Résidence Marcelle-Mallette pour leur présence et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à la Résidence Marcelle-Mallet, 91, rue Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille et ses proches vous accueilleront à compter de 11h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire