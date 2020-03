POULIN, Jacques



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 27 février 2020, à l'âge de 85 ans et 2 mois, s'est éteint entouré d'amour, monsieur Jacques Poulin, fils de feu François Poulin et de feu Alice Morin et époux adoré de dame Nicole Fontaine.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 11 h à 13 h 45.l'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie Poulin (Gaétan Gauthier) et son fils Dominic Poulin (Johanne Bernier); ses petits- enfants qu'il aimant tant: Judith Russell (David Gagnon) et William Russell. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Rolland (feu Monique Gravel), feu François (Denise Lapointe), feu Jeannine (feu Gérard Lessard), feu Madeleine (feu Gilles Beaulieu), feu Pierrette (feu André Houle), feu Marcelle (René Levesque). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine: feu Raymond, Jacqueline (feu Jean-Charles Lortie), Marguerite (feu Viateur Robitaille), André (Gisèle St-Laurent), Lise (Adrien Laberge), feu Claudette (James Nickelberry), Marcel (Liliane Patry), Michel (Gaétane Carrier), Daniel (Francine Perron), Madeleine (Bernard Leblanc); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, sa filleule Caroline Poulin et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité prothétique du 2ième étage du CHSLD Chanoine-Audet pour le respect et la gentillesse qu'ils ont eu envers Jacques et sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de l'Alzheimer, Site Web: https://alzheimer.ca/fr/Home ou par toute action de soutien que vous poserez pour un proche aidant d'une personne atteinte de cette maladie. Des formulaires de dons seront disponibles sur place.