LÉTOURNEAU, Jeanne D'Arc



Au Centre d'Hébergement de Charlesbourg, à l'âge de 83 ans est décédée dame Jeanne D'Arc Létourneau, fille de feu dame Maria Fortin et de feu M. Joseph Létourneau. Elle laisse dans le deuil ses fils: Steven, Carl (Carole Côté) et sa petite-fille Daphnée. Elle était la sœur de feu Lauréat, feu Rosaire (Céline Tanguay), feu Lucien (feu Antoinette Caron), feu Lionel (feu Jacqueline Boutet). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Denise Emond (Richard Emond), ainsi que plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 6 mars 2020, de 18h à 20h etde 8h30 à 10h15.La famille désire exprimer un sincère remerciement à Mme Pauline Létourneau pour sa compassion et les bons soins apportés à notre maman. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Des Personnes Handicapées De Charlesbourg (C.P 34054, Québec, QC G1G 6P2).