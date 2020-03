PELLETIER, Nicole



Chérie par son mari et entourée de tous les siens, est décédée, le 14 février 2020, à l'âge de 77 ans, dame Nicole Pelletier, fille de feu monsieur Marcel Pelletier et de feu dame Reine-Aimée Pilon. Elle était la mère de feu Benoit Létourneau et l'épouse de monsieur Pierre Létourneau. Native de Montréal, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre, sa sœur Francine et son époux Alain Deschamps, son frère Luc et son épouse Hélène Gardner, ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean Létourneau et son épouse Lise Trudel, Louise Létourneau et son époux Dr Gaëtan Lemieux, Me Serge Létourneau et son épouse Andréanne Guay; ses neveux et nièces: Nathalie et Julie Deschamps, Karine Pelletier, Marie-Ève et Simon-Pierre Létourneau, François et Jean-Philippe Lemieux, Frédérique Guay, Charles et Camille Létourneau; ainsi que plusieurs cousins, cousines, petits cousins, petites cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour la qualité des soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418 684-2260.