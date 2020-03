TRUDELLE, Jean-Guy



Au Jeffery Hale, le 16 février 2020, à l'âge de 89 ans est décédé monsieur Jean-Guy Trudelle. Il était le fils de feu monsieur Léandre Trudelle et de feu madame Adrienne Létourneau. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h.Il laisse dans le deuil son frère, ses sœurs et son beau-frère: Ghislaine, Denise (feu Fernand Falardeau), Louisette (André Boisvert), feu Louise et Gilles; sa nièce: Johanne Falardeau (Normand Fortier), ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. Il a été professeur de musique au Conservatoire de musique à Québec durant plus de 40 ans. La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement et de l'Unité de Gériatrie et de soins palliatifs du troisième étage au Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messes ou un don à la fondation de votre choix.