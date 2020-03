MOISAN, Lucille



Au centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 28 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Lucille Moisan, conjointe de monsieur Gilles Genois, fille de feu monsieur Robert Moisan et de feu madame Maria Plamondon, elle demeurait à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son conjoint Gilles, madame Moisan laisse dans le deuil ses fils : Frédérick (Kristina Cauchon) et Samuel; ses petits-enfants : Raphaël, Romy et Mathéo; les filles de son conjoint : Karine et Isabelle (Carl Lirette) et ses petits-enfants Krystal et Maïka ; ses sœurs : Francine (Léo), Carole (Marc), Jocelyne (Michel), Johanne et son frère Guy (Lyne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société de la SLA du Québec, 5415 Paré, bureau 200 Mont-Royal, Qc, H4P 1P7