MORIN, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Robert Morin, époux de feu madame Jeannette Béland, fils de feu Amédée Morin et de feu Diana Roy. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Nicole, Aline (Michel Bussières), Sylvie (Michel Moreau), Francine (Claude Poulin), Claude ( Martine Couture), feu Mario, Johanne (Martin Bernier), René (Nathalie Dumont), Josée (Jean-François Gauthier), Sylvain (Stéphanie Blais) et Nadia (Frédéric Couture); ses petits-enfants : Jonathan Bussières (Kareen Dion), Mélanie Bussières (Pascal Giroux), Olivier Bussières (Kareen Brochu Harvey), Mathieu Poulin (Audrey Morin), Sandra Poulin (Steve Cormier), Étienne Poulin (Roxanne Faucher ), Maxime Morin (Marie-Michelle Provost), Guillaume Morin (Virginie Dupont), Steven Roy (Jessy Paquet), Bryan Roy, Vicky Morin (Jean-François Roy), Jason Morin (Elizabeth Brunet), Myriam Morin (Nicolas Roy ), Sarah-Kym Gauthier (Marc-André Godbout), Ludovick Gauthier (Émilie Tousignant), Marc-Antoine Morin (Sarah Labonté), Mathis Morin, Alexandre Morin, Audrey Couture et Amélia Couture; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs :feu Joseph (Juliette Béchard), feu Marie (feu Roland Gosselin), feu Henri-Louis (feu Gabrielle Pelletier), feu Gertrude (feu Antonio Béchard), feu Rosaire (Rose-Aimée Guay), Rollande (feu Fernand Fortier), et Roland (feu Jacqueline Pouliot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Béland : Léo (Rollande Pouliot), Jacqueline (Réal Cameron), feu Aline, Ernest (Marthe Fortier), Yvon (Gisèle Cameron), feu Lucille (feu Marcel Francoeur), feu Gilberte (Viateur Gosselin), feu Gisèle (feu Paul-Émile Couture), Raymond (Aline Couture), Jean-Claude et Diane (Pierre Ruel); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, https://kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dédié aux soins palliatifs, https://fhdl.ca/faire-un-don/.le vendredi 6 mars de 18h à 22h et le samedi 7 mars à compter de 9h.et l'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.