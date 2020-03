LEMIEUX, Brigitte



Dans le confort de sa résidence, entourée de tous ses proches, le 1er mars 2020, est décédée madame Brigitte Lemieux, conjointe de monsieur Gaétan Bélair, fille d'Agathe Vermette et d'Émile Lemieux. Elle demeurait à Montmagny.La famille recevra les condoléances aule vendredi 6 mars 2020, de 13 h à 16 h et de 19 h à 22 h.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h30. Outre son conjoint et ses parents, elle laisse dans le deuil ses enfants : Mathieu (Stéphanie), Olivier et Florence; sa sœur Marie (Jacques); sa belle-mère Rita (feu Roger); son beau-frère Michel (Sylvie); ses belles-sœurs : Lyne (Benoit) et Martyne (Paul); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines des familles Lemieux, Vermette, Bélair et Bouchard et de nombreux ami(e)s. Brigitte est allée rejoindre son frère Guillaume. La famille tient à remercier personnellement tous ceux et celles qui ont supporté Brigitte pendant son long combat, vous avez mis de la joie dans leur cœur dans ces moments difficiles. Sincères remerciements également à toute l'équipe du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny et du CLSC, particulièrement son médecin de famille, Dr Michelle Boulanger, pour l'accompagnement, les soins prodigués, leur dévouement et l'immense compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Qc, G5V 3R8, www.fondationhoteldieumontmagny.com ou à la fondation de la Maison d'Hélène (soins palliatifs), 350, avenue Saint-David, Montmagny, Qc G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org.