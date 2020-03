SUNDERLAND, Régent



Mon cher papa, tu as joué ton dernier match, fais ton dernier tour de glace. Après 79 participations consécutives aux séries éliminatoires, la maladie t'aura vaincu après un long combat que tu as livré avec détermination et courage. Tu as toujours été le capitaine de notre famille, le joueur le plus utile de notre foyer. Tu peux maintenant te retirer en étant fier de ce que tu as semé pendant ton passage dans nos vies. Tu peux avoir la conscience tranquille, car nous avons été formés par le meilleur coach qui soit. Ta Michèle ne sera pas seule, elle est entre bonnes mains avec moi, les enfants, ta sœur et ses nièces.À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'assise, le 9 février 2020, entouré des membres de son équipe, s'est retiré Monsieur Régent Sunderland, fidèle coéquipier de Madame Michèle Fortin, entraîné par feu Germaine Cloutier et feu Alexandre Sunderland. Natif de Québec, il a toujours évolué dans cette ville. Toujours prêt à aider les autres, il a pris sa retraite de la Société immobilière du Québec à l'âge de 56 ans pour profiter de la vie. Tu peux enfin aller rejoindre ta mère Germaine, ton fils Sébastien et ton chien Sammy et veiller sur ceux que tu aimes. Afin de respecter sa volonté, il n'y aura pas de cérémonie commémorative pour souligner sa mémoire. Merci de respecter et d'accepter son choix. Une fête sera organisée cet été pour lui rendre hommage. Ceux qui sont attristés, prenez une bière à sa santé et rappelez-vous ses nombreuses blagues et tours de magie. Outre son épouse (Michèle Fortin), il laisse dans le deuil ses 2 premiers choix au repêchage feu Sébastien Sunderland et Mathieu Sunderland (Marie Claude Maheux) ainsi que les recrues Elliot, Norah, Jacob et Liam Sunderland. Il laisse aussi dans le deuil son frère et ses sœurs feu Gérald Sunderland (Noëlla Lortie), feu Louise Sunderland (feu Georges Boyer), Dorothée Sunderland (Réjean Bédard), Céline Sunderland (Réal Couturier), feu Gaétane Sunderland, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et nombreux ami(e)s. Un merci spécial à nos soigneurs personnels Céline, Réal et Sylvette pour leur soutien jusqu'au dernier souffle de mon père. Merci aussi au personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise et tout particulièrement le Docteure Ann Montreuil et Geneviève Desbiens pour les soins et leur grand professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer (1040 avenue Belvédère bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou www.cancer.ca).Ton fils Mathieu et ta femme Michèle