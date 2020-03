PAQUET, Marie-Claire



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 22 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Claire Paquet, fille de feu madame Odila Béland et de feu monsieur Arthur Paquet. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l 'Incarnation. Elle était la mère de Hélène et de feu Gilbert. Elle laisse dans le deuil sa sœur Françoise, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs tous décédés; Gabrielle (Sévère Proulx), Madeleine, Sr Lucie (Sœur de la Charité), Thérèse (Rosaire Bédard), Paul-Henry (Claire Martineau), Rita (Charles Blanchet).