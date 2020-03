BERNARD, Liliane Boiteau



Entourée de l'amour des siens à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Liliane Boiteau, épouse de feu monsieur Georges Bernard, fille de feu madame Anna Bussières et de feu monsieur Alphonse Boiteau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour recevoir les condoléances une heure avant à la sacristie de l'église. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis Bernard, Pierre Bernard (Kathleen Watt), Alain Bernard (Celso Rocha); sa petite-fille adorée Anne-Julie Bernard (Patrick Duclos); ses frères et sa sœur, Paul Boiteau (Cécile Corriveau). René Boiteau (Simone Pelletier), feu Françoise Boiteau (feu Gaston Blumhart), feu Marc Boiteau (feu Claudette Sylvain), feu Maurice Boiteau (feu Lucille Heyfield); sa filleule Manon Boiteau (Denis Tremblay); sa belle-famille, feu Arthur Bernard (feu Bernadette Tremblay), feu Madeleine Bernard, Georgette Bernard (Georges Rhéaume); ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (10, rue de l'Espinay, Québec, Québec) Site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.