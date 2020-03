Blocus ferroviaire: la barricade démantelée à Listuguj

Le campement mis en place par des membres de la communauté micmaque de Listuguj, en Gaspésie, il y a maintenant 25 jours, commençait à être démantelé en fin de journée jeudi, a confirmé TVA Nouvelles.

Les membres enlevaient les planches de bois, les bâches et les pancartes, a constaté notre journaliste.

Le démantèlement de Listuguj survient quelques heures après celui de Kahnawake, en Montérégie.

Le premier ministre François Legault s'est dit satisfait. «Les effets négatifs qu’ont eus ces blocus notamment sur les usagers du transport en commun et sur l’économie sont déplorables. Il faut trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus», a-t-il écrit sur Twitter.

L'injonction obtenue par le gouvernement du Québec pour dégager complètement la voie ferrée venait à échéance à 23h59.

Québec est propriétaire du rail entre Matapédia et Gaspé. Son exploitation est confiée à la Société du chemin de fer de la Gaspésie.

Des manifestants se relayaient toujours au campement installé depuis plus de trois semaines.

Des voix s'élevaient de plus en plus en Gaspésie pour le démantèlement de la barricade. Comme aucun train ne pouvait sortir de la région depuis trois semaines, les impacts économiques sont importants.

La députée bloquiste d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, estimait que le blocus mettait de plus en plus en péril la survie du transport ferroviaire en Gaspésie.

«Comme une entente a été conclue entre les Wet’suwet’en, la Colombie- Britannique et le gouvernement, je demande respectueusement à la communauté micmaque de Listuguj de mettre un terme à cette barricade sans plus tarder et au gouvernement fédéral de, au besoin, prendre les mesures nécessaires», explique Mme Michaud.