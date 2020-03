GAGNÉ, Maurice



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 2 mars 2020, à l'âge de 73 ans et 5 mois, est décédé monsieur Maurice Gagné, fils de feu madame Irène Poulin et de feu monsieur Jean Pierre Gagné. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.Il laisse dans le deuil ses filles: Karine, Marie-Claude et Manon; sa petite-fille Mégan Homerston (Jérome Gagné); ses sœurs: Claire Gagné et Rita Poulin; son filleul Jean-Pierre Gagné, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués tout au long des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladie du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, téléphone: 418 682-6387, télécopieur : 418 682-8214www.fmcoeur.qc.ca ou Le Noël du Bonheur,1411, boul. Père-Lelièvre, Québec (Québec), G1M 1N7, Téléphone : 418-687-6635, Courriel : info@noeldubonheur.comhttps://www.noeldubonheur.com/. Des formulaires seront disponibles sur place.