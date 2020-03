PELLETIER SÉNÉCHAL, Donalda



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 29 février 2020, à l'âge de 89 ans 9 mois, est décédée madame Donalda Pelletier, épouse de feu monsieur Gilbert Sénéchal, demeurant à St-Cyrille-de-Lessard. Originaire de Saint-Damase de L'Islet, elle était la fille de feu dame Rose-Délima Boucher et de feu monsieur Léon Pelletier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, France, (Gilles Gamache), Christine (Michel Gamache), Gilles, Donald (Sonia Ouellet). Elle était aussi la mère de feu Daniel; ses petits-enfants: Karen (Joël Simard), Dany et Éric Bernier; Isabelle (Étienne Langlois), Sophie (Eric Pelletier) et Francis Gamache; Pascal (Caroline St-Pierre), Mélanie et Valérie Gamache (Jason Pelletier); Daniel (Karine Lemieux) et Claudine Sénéchal (Jonathan Raymond) ainsi qu'Anthony Rousseau; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Kamille, Elyse, Gabrielle, Nicolas, Logan, Léonnie, Florence et Clémence. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu l'Abbé Irénée Pelletier, feu Lucien (Simone Boucher), feu Marie-Rose (feu Antoine Sénéchal), feu Léonard (feu Normande Lévesque), feu Ghislaine (Esdras Gagnon - Yolande Fortin), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sénéchal. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements au personnel du Foyer d'Youville de Montmagny pour leur dévouement, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir pour les CLSC et CHSLD de la M.R.C. de Montmagny, 168, rue Saint- Joseph, Montmagny, (Québec), G5V 1H8. Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Saint- Damase de L'Islet. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire