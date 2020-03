CH: un balayage du Lightning?

Le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay s’affronteront pour une quatrième et dernière fois cette saison, jeudi, à l’Amalie Arena, et le Tricolore tentera d’éviter un balayage face à la formation de la Floride.

• À lire aussi: Blessé au haut du corps, Tomas Tatar rentre à Montréal

En effet, les hommes de Claude Julien n’ont pu trouver le moyen de remporter une victoire face au Lightning cette saison, subissant des revers de 3 à 1, de 5 à 4 et de 2 à 1.

Récemment, Tampa Bay s’était approché du premier rang de la section Atlantique, détenu par les Bruins de Boston, grâce à 11 victoires consécutives, mais a subi un recul en raison de cinq revers à ses six derniers duels.

En conséquence, le Lightning (87 points) a vu ses espoirs de rattraper les Bruins (96) diminuer.

De son côté, le Canadien a remporté ses deux dernières confrontations et se trouvent à sept points des Islanders de New York, qui occupent la position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est.

Le CH tentera de profiter du fait que l’attaquant-vedette du Lightning Steven Stamkos est blessé jusqu’à la fin de la saison régulière. Cependant, il devra le faire sans Tomas Tatar, qui est tombé au combat face aux Islanders, mardi. Celui-ci a manqué l'entraînement matinal de jeudi, tandis que Lukas Vejdemo avait été rappelé mercredi.

L'attaquant Brendan Gallagher représente quant à lui un cas incertain, puisqu'il ressent des symptômes grippaux.