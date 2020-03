GAGNON, Blanche



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, entourée de sa famille, le 22 février 2020 à l'âge de 86 ans, nous a quittés dame Blanche Gagnon. Elle était l'épouse de feu Capitaine Raymond Harvey et elle demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) en l'église Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres samedi jour des funérailles à compter de 10 h. Madame Blanche Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Robin (Marie-Josée Bergeron), Anne (William Dufour) et elle a rejoint son fils Dany. Ses petits-enfants: Francis, Julien (Flora Charlet), Laurence (Luis Cooper), Maude (Émile Harvey); son arrière-petit-fils: Mathéo; son arrière-petite-fille: Izia; sa sœur: Reine-Aimée (feu Claude Harvey); son beau-frère: Raynald (Madeleine Gagnon); sa grande amie: Rita Bouchard; son filleul: Bruno; sa filleule: Michelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre son époux Capt. Raymond Harvey, son fils Dany, ses frères et sœurs: Paul-Eugène (feu Estelle Tremblay), Maurice (feu Pauline Tremblay), Régina (Paul-Aimé Lajoie), Clothilde (feu Jean-Paul Harvey). Un merci spécial au personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, UHCD et Gériatrie, au Dre Marie-Christine Chevrette, à la travailleuse sociale Jasmine Proulx pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-François d'Assise pour la communauté Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la