DESCHENES, Marcel



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 20 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marcel Deschenes, époux de dame Gervaise Bisson, fils de feu monsieur Charles Deschenes et de feu dame Lumina Beaumont. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 6 mars 2020 de 19 h à 22 h etle samedi 7 mars 2020 de 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gervaise, ses enfants: Réjean (Nathalie Bertrand), Hélène (Claude Cormier), Michel (Thérèse Moreau) et Jacques (Ginette Boutet); ses petits-enfants: Karine, Steve, Lidia, Raphaël, Annie et Simon; ses arrière-petits-enfants: Jordane, Tyson, Jackson, Dereck, Thomas, Amanda, Simon, Florence, Laura Lee, Cloe, Magali et Liam. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: Henri, Roland, Jean-Aimé et Yolande. Il était le beau-frère de (famille Bisson) feu Yvon (feu Cécile), feu Robert (feu Lucille), Colette (feu Jean-Paul), Françoise (feu Samuel), Yolande (Normand), Clément (feu Francine, Lucille). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise qui s'est dévoué pour prendre soin de lui et tout particulièrement à Aline.